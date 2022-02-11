Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на льду в Пекине в рамках подготовки к личному турниру зимних Олимпийских игр.

Валиева забыла принять стартовое положение, а затем приготовилась исполнять прогон короткой программы, хотя по плану должны была делать произвольную.

Во время тренировки фигуристка исполнила произвольную программу с четверным сальховом, тройным акселем, четверным тулупом (падение), двойным акселем-тройным тулупов, четверным тулупом (падение), двойным акселем-тройным тулупом, четверным тулупом (падение), тройным флипом (падение), каскадом из тройного лутца-ойлера-тройного сальхова.

Напомним, в ночь на 11 февраля стало известно, что ISU и МОК обратились в Спортивный арбитражный суд по делу Валиевой. Организации требуют отстранения Камилы от Олимпиады.