Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала в «Инстаграме» об атмосфере внутри команды. Спортсмены находятся на зимних Олимпийских играх.

«Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас с дерьмом. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю«, – написала Никитина.

Елена добавила, что внутри команды идет война. Война между своими. Ее пытались скрыть очень долго. Никитина считает, что это самое страшного и разрушительное для спортсмена, который в этом оказался замешан.

Скелетонистка заявила, что в ней убивают любовь к спорту. К спорту, которому она посвятила свою жизнь.

Елена Никитина – бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный призер чемпионатов мира. По итогам первых двух заездов на Олимпиаде в Пекине спортсменка заняла 18-е место.

Финальная, четвертая попытка в скелетоне на Олимпиаде в Пекине состоится 12 февраля.