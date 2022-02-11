На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир. Сегодня, 11 февраля, сборная России сыграла с национальной командой Дании. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Первую шайбу в матче во втором периоде забросил форвард московского ЦСКА Павел Карнаухов. Ассистировали ему товарищ по команде Антон Слепышев и форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Забить датчанам позволило несколько удалений подряд. Во втором периоде соперники шесть минут провели в меньшинстве.

Вторую шайбу в пустые ворота за пять секунд до конца матча забросил форвард «Авангарда» Кирилл Семенов.

В первом матче на Олимпиаде россияне обыграли Швейцарию со счетом 0:1.

Сборная России переместилась на первое место в группе, набрав 6 очков. Датчане опустились на вторую строчку турнирной таблицы. Чехия и Швейцария не смогли набрать баллов.