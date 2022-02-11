На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 11 февраля, лыжники бегут гонку с раздельным стартом на 15 километров классическим стилем.

Соревнования начались в 10:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

За сборную России побегут четыре спортсмена. 60-й стартовый номер достался Илье Семикову, 66-й – Ивану Якимушкину, 68-й – Алексею Червоткину. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов получил 70-й номер.

Также в гонке примет участие олимпийский чемпион Китая, норвежец Йоханнес Клэбо (42-й номер). Соревнования пробегут и его товарищи по команде Пол Голберг (44-й), Ханс Холунд (46-й), Эрик Валнес (58-й). В индивидуалке примет участие финский лыжник Ийво Нисканен. Он получил 64-й номер.