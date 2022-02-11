На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования у биатлонистов. Сегодня, 11 февраля, женская сборная России примет участие в спринте на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Гонка начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет Первый канал.



На первом огневом рубеже биатлонистки будут стрелять из положения лежа, на втором – стоя.

В составе сборной России на старт выйдут Кристина Резцова (7-й номер), Ульяна Нигматуллина (36-й номер), Ирина Казакевич (43-й), Светлана Миронова (67-й номер).

12 февраля аналогичную гонку пробегут мужчины. Тренерский штаб сборной России определился с составом команды. На старт выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.