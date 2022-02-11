Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал итоги матча против Дании на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. По словам спортсмена, в его звене еще остается неопределенность.

В первой встрече российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии (1:0), затем сегодня, 11 февраля, победили Данию (2:0).

«Нашему звену никак не удается забить гол. Не можем найти свою игру. То же и с большинством. Пробуем разные сочетания, не можем пока реализовать. Почему? Если бы я знал, то давно бы уже забил. Возможно, сказывается отсутствие практики», – цитирует Шипачева Sport24.

Хоккеист добавил, что доволен только одержанными победами.

В следующем матче Россия встретится с Чехией 12 февраля.