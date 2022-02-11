Глава Олимпийского комитета России Владислав Поздняков удивлен срокам обнародования допинг-пробы Камилы Валиевой.

Напомним, 8 февраля стало известно о том, что в пробе Валиевой обнаружено запрещенное вещество в микродозе. Это лекарство для улучшения работы кардиосистемы под названием триметазидин. Пробу спортсменка сдавала в декабре 2021 года во время чемпионата России.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории», – цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Глава ОКР считает странной ситуацию, когда проба из Санкт-Петербурга добавилась практически месяц. Поздняков считает, что кто-то мог придержать анализы до момента окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде.