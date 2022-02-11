Биатлонисты продолжают выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине. Сегодня, 11 февраля, женщины начали выступление в спринте на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Старт первой участнице дан в 12:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Спортсменки бегут 7,5 километров и зайдут на два огневых рубежа. На первом биатлонистки будут стрелять из положения лежа, на втором – стоя. За каждый промах участник должен пробежать 150-метровый штрафной круг. Лучшие 60 спортсменов примут участие в гонке преследования.

В составе сборной России в спринте принимают участие Кристина Резцова (7-й номер), Ульяна Нигматуллина (36-й номер), Ирина Казакевич (43-й), Светлана Миронова (67-й).