На Олимпийских Играх в Пекине состоятся выступления танцевальных пар, уже известен их стартовый порядок. Дуэты начинаются представлять свои номера завтра, 12 февраля.

Российскую команду представят три пары, отобравшиеся на старт по итогам чемпионата России и Европы.

Олимпийские чемпионы-2022 в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под первым стартовым номером в заключительной разминке (19-й общий).

Александра Степанова и Иван Букин появятся на олимпийском льду под третьим номером в предпоследней разминке (16-й общий). Пара прилетела в Пекин позже, отдельно от основной команды.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявлены первыми в третьей разминке (9-й общий).

Произвольный прокат дуэтов и розыгрыш медалей состоится 14 февраля.