Олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов дал первый комментарий после завершения раздельной гонки на 15 километров на Олимпиаде в Пекине-2022. По его словам, он сделал все возможное для борьбы за победу.

Спортсмен занял второе место, проиграв победителю финну Ииво Нисканену, 23,2 секунды.

«Гонка прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ииво был намного сильнее. Это со старта было понятно. Конечно, я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось», – заявил Большунов в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, Большунов стал рекордсменом по количеству медалей Олимпийских игр в составе сборной России. На его счету –шесть наград за турниры 2018 и 2022 годов.