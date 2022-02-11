Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова дала оценку результатам мужской гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, олимпийским чемпионом стал финский спортсмен Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов. Бронзу завоевал норвежец Йоханнес Клэбо.

«Расстроилась, что не бежал Дениска Спицов, – он мне очень нравится. Обидно, что у Большунова серебро, тем более 15 км классикой – это его дистанция. Нисканен очень сильно готов, находится в потрясающей форме. Жаль, что Саша немного проиграл, но Нисканену – точно не стыдно«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Экс-лыжница добавила, что медаль – это классно в любом случае. Резцова гордится российской сборной.