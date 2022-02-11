Российский лыжник Иван Якимушкин высказался о выступлении в гонке с раздельным стартом на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Он отметил, что на его состояние повлияла недавно перенесенная болезнь.

Он занял 13-е место с проигрышем в 1.57,8 секунды победителю Ииво Нисканену из Финляндии.

«Я готовился максимально, как мог. Во время подготовки к Олимпиаде после Тура я приболел, выпал больше чем на неделю из строя. Я понимал, приехав сюда, состояние далеко не то, которое хотелось бы. Невозможно переболеть и через неделю бежать сломя голову. Это чудеса», – рассказал Якимушкин в эфире телеканала «Россия-1».

Лыжник отметил, что ему предлагали поучаствовать в скиатлоне и спринтерской гонке. Однако он отказался от стартов по состоянию здоровья. По его словам, тогда было глупо выходить и показывать дальние результаты.