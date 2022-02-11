Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович прокомментировала решение CAS обжаловать решение РУСАДА о снятии временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«РУСАДА сняло отстранение с Валиевой, потому что юристы смогли доказать, что была большая вероятность, что неблагоприятный результат анализа был вызвал употреблением загрязненного продукта. МОК хочет обжаловать данное решение. Принятие решения CAS занимает от 24 до 48 часов«, – цитирует Анцелиович Metaratings.

Экс-генеральный директор РУСАДА добавила, что Камилу будут защищать юристы. Все заседания проходят в онлайн-режиме. В Пекине специалисты не полетят. Анцелиович считает, что шансы на оправдание Валиевой составляют 50 процентов. На арбитров будет давить то, что следующий шанс выступить на Олимпиаде для Камилы представится только через четыре года.