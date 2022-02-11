Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии во второй встрече кругового этапа на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Матч завершился со счетом 8:7 в пользу соперниц.

Российскую сборную на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина. Марина Комарова приехала на Олимпиаду в качестве запасной.

Поражение стало вторым подряд для отечественного коллектива на этих соревнованиях. Ранее они уступили американкам.

Далее россиянки сыграют завтра, 12 февраля, против сборной Южной Кореи.

Всего в круговом этапе участвуют 10 команд, четыре лучшие команды по его итогам выйдут в полуфинал Олимпиады. Женский турнир завершится 20 февраля.