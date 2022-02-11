Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав национальной команды на женскую эстафету. Соревнования пройдут завтра, 12 февраля.

«Гонку побегут по этапам Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова«, – цитирует Вяльбе телеграм-канал «Радиолыжи».

Елена Валерьевна назвала основными соперниками россиян национальные команды Швеции, Финляндии, Германии, США и Норвегии. Вяльбе призвала не обращать внимания на проблемы с составом у конкурентов. Соперники точно не будут сдаваться раньше времени.

Российские лыжники завоевали уже пять медалей на Олимпийских играх в Пекине. Александр Большунов выиграл скиатлон, Денис Спицов в этой же гонке стал вторым. Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне у женщин, а Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте. Сегодня, 10 февраля Александр Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на 15 километров.