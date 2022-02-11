Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал пятое место вгонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что чувствовал себя лучше, чем в скиатлоне.

В предыдущей гонке спортсмен финишировал только на 36-й позиции.

«По сравнению со состоянием на скиатлоне это небо и земля. Сегодня такого не было, но всё равно состояние такое. Готов ли бежать эстафету? Любой из нас готов, не только я», — приводит слова Червоткина Чемпионат.

Мужская эстафетная гонка 4 по 10 километров состоится 13 февраля. Она будет состоять из двух классических и двух коньковых этапов.

Напомним, в разделке серебро взял представитель России, олимпийский чемпион-2022 Александр Большунов.