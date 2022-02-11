Российский скелетонист Никита Трегубов отказался давать подробные комментарии о громких высказываниях партнера по команде Елены Никитиной до завершения соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Никитина разместила в «сториз» в «Инстаграме» несколько сообщений, в которых рассказала о «войне» в сборной России. Елена заявила, что спортсменов «смешивают с дерьмом при любой ошибке».

«Давайте дождемся финальных соревнований, чтобы посмотреть, чем это все закончится. То, что я изначально говорил, все уже поняли, что к чему. Поэтому пока ничего комментировать не буду«, – заявил Трегубов «Матч ТВ».

Напомним, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Никита Трегубов не поехал в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус.