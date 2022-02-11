Олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов заявил, что выступит во всех оставшихся гонках на Играх-2022 в Пекине. Это решение он озвучил после финиша в разделке.

Спортсмен однозначно ответил на вопрос журналистов о продолжении борьбы на олимпийской трассе.

«Вариантов больше нет. Нужно забирать свое», – приводит слова Большунова Матч ТВ.

Сегодня, 11 февраля, в гонке с раздельным стартом россиянин стал вторым. Он уступил 23.2 секунды финну Ииво Нисканену, но выиграл свою шестую олимпийскую медаль. В 2022 году он взял золото в скиатлоне и пропустил личный спринт.

Далее Большунов примет участие в мужской эстафете 13 февраля, в командном спринте 16 февраля и в марафоне на 50 километров 19-го числа.