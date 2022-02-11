Российский конькобежец Александр Румянцев прокомментировал результаты забега на 10000 метров на Играх-2022 и оценил форму олимпийского чемпиона из Швеции Нильса ван дер Пула.

Победитель обновил свой же мировой рекорд, закрепив достижение на отметке – 12:30.74. Россиянин стал пятым с результатом на 20 секунд слабее. Румянцев также установил свой личный рекорд.

«Да он и так уже в космосе. Нильс уже два года очень далеко ото всех, им можно только восхищаться. Он без стаффа, без команды, с ним два тренера. Я бы может так и попробовал, но боюсь, что возраст уже не тот», – приводит слова россиянина Матч ТВ.

Соревнования конькобежцев на Олимпиаде завершатся масс-стартами 19 февраля.