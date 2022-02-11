Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует подать апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Организация хочет оспорить снятие дисквалификации со спортсменки на Олимпийских Играх в Пекине. Об этом заявлении сообщает пресс-служба ВАДА.

Обе апелляции будут направлены в Спортивный арбитражный суд (CAS). Его выездная панель рассмотрит дело в Китае до 15 февраля. Именно в этот день стартует турнир одиночниц.

8 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре, обнаружен триметазидин.

Фигуристка была временно автоматически отстранена от всех соревнований, но подала апелляцию и выиграла дело.