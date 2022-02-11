Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о результате в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка стала лучшей среди россиянок.

Напомним, гонку выиграла норвежка Марте Рейселанн. Кристина Резцова заняла шестое место, допустив 2 промаха.

Российская биатлонистка заявила, что старается никогда не унывать, но расстроена из-за промахов.

«Отвратительная фраза «если бы не промахи…». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Кристина рассказала, что как только исправляет ошибку в стрельбе, появляются другие. Пока она не понимает, как собрать все вместе сразу.