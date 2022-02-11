Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила выступление в спринтерской гонке на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Она отметила, что ей никак не удается совместить хороший ход и стрельбу.

Биатлонистка допустила два промаха и уступила 1.27,5 секунды на финише.

«Свою форму назвала бы близкой к отличной, но она не сочетается с формой на стрельбе. Пока что не получается это совместить. Может быть, как обычно, это получится сделать к последней гонке», – цитирует Нигматуллину Матч ТВ.

Лучший результат среди россиянок спринте показала Кристина Резцова (6-е место). Ирина Казакевич стала 20-й, Светлана Миронова – 47-й.

Состав на классическую женскую эстафетную гонку пока не объявлен. Евгения Буртасова пропускала спринт, так как является пятой в сборной.