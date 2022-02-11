Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российской биатлонистки Кристины Резцовой в спринте на 7,5 километров на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Резцова допустила 2 промаха и пришла к финишу шестой. Кристина финишировала с третьим ходом по дистанции. Неточная работа на рубежах лишила ее медали Олимпиады.

«Резцова умница. Может выиграть преследование. Только это не снимет вопросы ко всем остальным. Огромное спасибо моим друзьям из СБР, что она не тренировалась вместе с остальной сборной«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Также Дмитрий заявил, что остальная женская сборная подошла к первой части Олимпиады в плохой физической форме. Отдельно Губерниев переживает за Светлану Миронову, которая выступает хуже всех.