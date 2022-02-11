Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, как относится в тренеру российских биатлонисток Михаилу Шашилову после неудовлетворительных выступлений спортсменок на Олимпиаде-2022.

Ирина Казакевич и Светлана Миронова, работающие под его руководством , показали 20-й и 47-й результат соответственно.

«Он занимает не свою должность: человек должен быть с опытом, а у него какой? Человек не знает, что такое Кубки мира, национальные команды. Не Свердловская одна область, а национальная команда!», — цитирует Васильева Чемпионат.

Напомним, у российских биатлонистов в активе на Олимпиаде-2022 есть только бронзовая медаль в смешанной эстафете. Ее завоевали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.