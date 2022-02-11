Сборная России по хоккею досрочно вышла в финальную часть зимних Олимпийских игр в Пекине. Сегодня, 11 февраля, россияне обыграли национальную команду Дании со счетом 2:0.

На данный момент, соперники сборной России по группе – Чехия и Швейцария, перевели игру в овертайм. Это означает, что эти команды не смогут помешать подопечным Алексея Жамнова выйти в четвертьфинал.

На данный момент, в активе сборной России 6 баллов. Команда обыграла Швейцарию со счетом 1:0 на старте турнира, а затем выиграла матч у Дании (0:2).

Третье и четвертое места в турнирной таблице занимают представители Чехии и Швейцарии.

Завтра, 12 февраля, сборная России встретится с Чехией. Начало матча – в 16:10 по московскому времени.