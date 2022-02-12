На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир. Сегодня, 12 февраля, сборная России встретится с национальной командой Чехии.

Матч начнется в 16:10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Россия 1».

Россияне идут на первом месте в турнирной таблице с 6 очками, национальная команда Чехии занимает третью строчку (2 очка).

Сборная Дании идет на втором месте (3 очка), швейцарцы занимают последнее место (1 балл).

Сборная России досрочно вышла в 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине. Встречи финальной части турнира состоятся в среду, 16 февраля. Соперник сборной России станет известен после окончания всех квалификационных матчей.

Ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию со счетом 1:0 и Данию (2:0).

Сборная России является действующим чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане. В финале россияне обыграли представителей Германии. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.