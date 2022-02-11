В спорте есть расхожее выражение: игра забывается, а результат остаётся. Но опытные болельщики всегда могут привести целую охапку контраргументов. Все прекрасно помнят, как в 2018 году сборная России по хоккею стала олимпийским чемпионом. Но не забывается и то, какой «душок» был от этой победы. Во второсортном турнире без лучших хоккеистов мира участвовала команда с огромным кадровым преимуществом благодаря ресурсам КХЛ. А финал против Германии для неё и вовсе чуть не обернулся катастрофой – если бы не спасительный гол в меньшинстве на последней минуте.

Так что сказки «результат остаётся» оставьте для тех болельщиков, которые узнают о спорте лишь во время Олимпиад.

Уже вторые Олимпийские игры подряд хоккейный турнир выглядит как пародия. Пока Овечкин, Макдэвид, Кросби и другие бултыхаются в собственном североамериканском соку, на якобы главном старте четырёхлетия сборная России мучается в играх с такими «грандами», как Швейцария и Дания.

Стартовую игру всегда можно списать на адаптацию, акклиматизацию, притирку состава, поговорку «русские медленно запрягают да быстро едут». Да и Швейцария, при отсутствии НХЛ-овцев переходит в разряд «непростого соперника», которому нестыдно и проиграть.

Но проиграть действительно нестыдно. Стыдно демонстрировать такой унылый и тягучий хоккей, извините за слово «хоккей». Сборная России, всегда славящаяся креативными хоккеистами, не продемонстрировала ровным счётом ни одного нестандартного действия. Единственную шайбу и вовсе удалось забить с помощью рикошета. Плюс поймал кураж наш вратарь Иван Федотов, несколько раз спасавший сборную от неминуемого гола. А в концовке и сами швейцарцы прохлопали момент, не попав в опустевшие ворота.

Тем не менее, результата команда добилась. А впереди у нас был соперник, которого Россия обязана побеждать и без игроков НХЛ.

До этого сборная Дании сенсационно обыграла команду Чехии, а её вратарь Себастьян Дам отразил 39 бросков. Однако нужно было понимать, что в игру с чехами датчане вложили все силы и всю энергию. Тренерский штаб даже заменил Дама, выпустив молодого Фредерика Дикова.

Но визуально казалось, что вратарь и не был заменён: Диков играл не хуже Дама, а мощные оборонительные редуты спасали своего вратаря. Первое звено Вадима Шипачёва ещё пыталось что-то сделать, но в результате – всего шесть бросков в створ за первый период.

В начале второго периода сборная России два раза подряд получила большинство благодаря двум фолам Йеспера Йенсена. Но забить смогла лишь в середине 20-минутки в равных составах. Павел Карнаухов вымучил гол нашей команды. Но игру это не оживило. Датчане не рванулись отыгрываться, а россияне не помчались на кураже добивать соперника.

Третий период можно было полностью проспать. Кирилл Семёнов в конце встречи поразил пустые ворота, когда уже было понятно: верхи не хотят, а низы не могут. То есть сборная России не хочет выкладываться, а Дания просто не способна. А главная звезда датчан Никлас Йенсен за весь матч отметился только грубостью в третьем периоде.

1:0 со Швейцарией, 2:0 с Данией. К Федотову – ноль претензий. А вот защита порой допускала грубые ляпы. Про нападение даже и говорить не хочется.

Сборная России уже досрочно пробилась в четвертьфинал. И, вполне вероятно, победит в нём. И возможно, даже выиграет турнир. Но если Алексей Жамнов и дальше будет прививать такую игру, то резонно задаться вопросом: а нужна ли нам такая победа?