Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на первый миллион подписчиков в своем Instagram-аккаунте.

Первый пост появился у спортсменки в ноябре 2015 года.

«Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку. Каждый из вас – часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю! Дальше будет еще больше интересного, обещаю! Люблю вас, ваша Алина», – написала Загитова под новой публикацией в социальной сети.

Напомним, спортсменка не объявляла об официальном завершении карьеры.

Сейчас она находится на Олимпийских Играх в Пекине в роли репортера Первого канала. Также отмечалось, что она может прокомментировать прокаты фигуристов.