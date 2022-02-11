На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 12 февраля, стартуют соревнования танцевальных пар. Дуэты выступят с ритм-танцами.

Соревнования начнутся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Сборную России в соревнованиях танцоров представят три пары.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие первый сезон на взрослом уровне, выйдут на лед в третьей группе под девятым стартовым номером.

Александра Степанова и Иван Букин получили 16-й номер. Они начнут прокат в четвертой разминочной группе.

Действующие чемпионы Европы и мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед в пятой группе под 19-м номером.

Сразу за россиянами на лед выйдут Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США, которым Синицина и Кацалапов уступили в произвольном танце командного турнира Олимпиады.

Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью начнут прокат последними. Они обыграли россиян в ритм-танце командника ОИ-2022.