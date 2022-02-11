Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян расказал об угрозах в социальных сетях со стороны болельщиков «Спартака» после одного из матчей московских команд.

Захарян заявил, что у него немного хейтеров. В основном они проявляются в «Инстаграме» – пишут сообщения в Директ. Также есть и подписчики, которые оценивают его игру положительно.

«В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся«, – цитирует Захаряна «Спорт-экспресс».

Захарян – воспитанник московского «Динамо». Его стоимость по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 17 матчей за «Динамо» и отличился 4 голами и 6 результативными передачами.