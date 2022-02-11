Известный блогер Василий Уткин обратился с призывом найти виновных в допинговом деле фигуристки из России Камилы Валиевой.

Блогера беспокоит дело о допинге у российской фигуристки. Его интересует, как запрещенное вещество попало в ее организм, и кто за это ответит.

Уткин думает, что Валиева здесь ни при чем. Однако защитить ее – не значит начать критиковать всех подряд. Нужно обязательно найти виновного и наказать его.

«Найдите виновного. Хоть раз. Теперь есть и дополнительная мотивация – допинговое преступление совершено в отношении несовершеннолетней. Вот так защитите Камилу Валиеву. Вот от этого«, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, 9 февраля Валиеву отстранили от международных стартов из-за микродозы допинга в ее пробе. Фигуристка оправдалась, но теперь МОК и WADA инициировали новое дело в CAS. Спортсменку могут не допустить до личного турнира на Олимпиаде.