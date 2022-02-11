Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова пропустит второй турнир подряд в этом сезоне. Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы и не поедет на соревнования в Дубай (ОАЭ).

Ее фамилия исчезла из турнирной сетки, сообщает Твиттер-аккаунт @EntryListsWomen. Игры в Дубае должны состояться на следующей неделе. Известно, что ее заменит итальянка Камила Джорджи.

Ранее из-за травмы колена Павлюченкова не смогла стартовать на St.Petersburg Ladies Trophy.

Пока она еще заявлена на соревнования в Дохе (Катар), которые стартуют 20 февраля.

В начале сезона россиянка принимала участие в Открытом чемпионате Австралии. Она дошла до третьего круги и проиграла там румынке Соране Кырстя в трех сетах.