В Китае (Пекин) продолжаются соревнования по шорт-треку в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 11 февраля, сборная России выступила в мужской эстафете на дистанции 5000 метров.
Сборная России в составе Константина Ивлиева, Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Павла Ситникова и Даниила Ейборга.
Россияне пропустили вперед только представителей национальной команды Кореи.
Во втором полуфинале первое место заняла сборная Канады. Итальянцы стали вторыми.
В утешительном финале В выступят национальные команды Японии, Нидерландов и Венгрии.
Сборную Китая дисквалифицировали за нарушение правил.
Финальная часть соревнования состоится 16 февраля. Соревнования начнутся в 15:44 по московскому времени.
Семен Елистратов уже завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине на дистанции 1500 метров.
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