В Китае (Пекин) продолжаются соревнования по шорт-треку в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 11 февраля, сборная России выступила в мужской эстафете на дистанции 5000 метров.

Сборная России в составе Константина Ивлиева, Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Павла Ситникова и Даниила Ейборга.

Россияне пропустили вперед только представителей национальной команды Кореи.

Во втором полуфинале первое место заняла сборная Канады. Итальянцы стали вторыми.

В утешительном финале В выступят национальные команды Японии, Нидерландов и Венгрии.

Сборную Китая дисквалифицировали за нарушение правил.

Финальная часть соревнования состоится 16 февраля. Соревнования начнутся в 15:44 по московскому времени.

Семен Елистратов уже завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине на дистанции 1500 метров.