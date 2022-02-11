Петербургский «Зенит» начал товарищеский матч на «Кубке Атлантики» против датского «Брондбю» на тренировочных сборах в Португалии. Игра стартовала в 16:00 по московскому времени.

В стартовый состав попали Артем Дзюба, находящийся на просмотре Нуралы Алип и новичок Юри Алберто. Ворота в этой встрече будет защищать Михаил Кержаков.

Ранее «Зенит» одержал победу над датским «Копенгагеном» по пенальти, а также «Мидтьюлланном» (1:0).

«Брондбю» занимает третье место в Суперлиге Дании. Команда за 17 игр набрала 30 очков. Таким образом, на португальском сборе петербуржцы сыграют с каждой командой из топ-3 чемпионата Дании.

«Зенит» ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером. Первый крупный матч коллектива с «Бетисом» в Лиге Европы запланирован на 17 февраля.