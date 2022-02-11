17 февраля «Зенит» откроет весеннюю часть еврокубков. «Сине-бело-голубые» в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с «Бетисом». Это уже девятый соперник петербуржцев в еврокубковых матчах из Испании.

Вспоминаем, как «Зенит» играл с другими испанскими командами в еврокубках.

«Сельта». Кубок Интертото-2000/01, финал. 1:2, 2:2

Уже первая встреча «Зенита» с испанским клубом отдаётся болью в сердце болельщиков. Бодрая банда Юрия Морозова добралась до финала ныне несуществующего Кубка Интертото, дававшего путёвку в престижный Кубок УЕФА.

В первой игре зенитовцы уступили в Испании 1:2, причём стартовый гол у Сельты забил нынешний тренер сборной России Валерий Карпин. В ответной встрече Геннадий Попович сделал комфортный счёт 2:0 к середине второго тайма, но в конце встречи сперва снова Карпин обнулил преимущество петербуржцев, а на 89-й минуте Бенни Маккарти лишил «сине-бело-голубых» еврокубковой мечты.

«Севилья». Кубок УЕФА-2004/05, групповой этап. 1:1

В рамках группового этапа Кубка УЕФА-2004/05 «Зенит» провел встречу с испанским клубом «Севилья» на домашнем стадионе. К концу первого тайма отличился форвард сине-бело-голубых Андрей Аршавин, однако к 71 минуте матча испанец Жулио Баптиста сравнял счет. Встреча закончилась ничьей — 1:1. По итогам группового этапа того года «Зенит» занял 4 строчку с 5 заработанными очками и не смог пройти в следующий этап.

В те годы Кубок УЕФА разыгрывался по непривычной ныне схеме: группы состояли из пяти команд, и участники разыгрывали турнир в один круг.

«Севилья». Кубок УЕФА-2005/06, групповой этап — 2:1, 1/4 финала — 1:4, 1:1

Ровно через год «Зенит» снова оказался в одной группе с «Севильей» в Кубке УЕФА. Матч состоялся 24 ноября 2005 года, команды также встречались на «Петровском». На 11-й минуте счет открыл Александр Кержаков, и к концу первого тайма сине-бело-голубые лидировали 1:0. Кержаков еще раз отличился на 88 минуте и, казалось бы, что вот она, сухая победа, но к концу 3-й добавленной минуты матча Хавьер Савиола забил в ворота «Зенита». Несмотря на это, встреча все же окончилась победой питерской команды. По результатам группового турнира «Зенит» финишировал на втором месте в таблице и смог пройти дальше. В четвертьфинале на «сине-бело-голубых» снова выпали андалусцы. Они провели два матча — в первом «Севилья» с разгромным счетом (4:1) одержала победу над «Зенитом», у питерского клуба смог забить только Александр Кержаков. В ответном матче команды сыграли вничью — 1:1. Во втором тайме забил южнокорейский игрок «сине-бело-голубых» Хён Ён Мин, но на 66-й минуте матча Кепа Бланко сравнял счет, и что-то выжать из противостояния не получилось. Итог двух игр — 5:2 в пользу «Севильи», «Зенит» выбыл из соревнований.

«Вильярреал». Кубок УЕФА-2007/08. 1/16 финала. 1:0, 1:2

После прохождения группового этапа этого года, «Зениту» предстояло провести два матча в рамках 1/16 финала с испанским «Вильяреалом». Первую игру подопечные Адвоката принимали дома. За 90 минут матча, гол забил только Павел Погребняк, итоговый счет — 1:0 в пользу питерской команды. Ответный матч прошел 21 февраля, в первом тайме снова отличился Павел Погребняк, но уже во втором Гильермо Франко сравнял счет, а Йон-Даль Томассон и вовсе вывел команду противника вперед. Встреча окончилась победой испанцев — 2:1. По сумме двух матчей итоговый счет был 2:2, однако «зенитчики» забили гол на выезде и, благодаря этому, прошли дальше. Это был блестящий год «сине-бело-голубых». После всех стадий соревнований, «Зенит» вышел в финал Кубка УЕФА и одержал победу над шотландским клубом «Рейнджерс», став обладателем трофея. А тем же летом, одолев «Манчестер Юнайтед», подопечные Дика Адвоката стали первым российским клубом – обладателем Суперкубка УЕФА.

«Реал». Лига Чемпионов-2008/09, групповой этап. 1:2, 0:3

«Зенит» дебютировал в Лиге чемпионов и сразу же с места в карьер получил двух грандов – «Реал» и «Ювентус». С мадридцами обе игры «сине-бело-голубые» проиграли. В домашнем матче счет открыл автогол Томаша Губочана, через 20 минут Данни смог сравнять. Ближе к концу первого тайма, Руд ван Нистелрой вновь вывел испанцев вперед. Встреча окончилась со счетом 1:2. Ответный матч прошел на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу». И это была сухая победа «Реала» — 3:0. По окончании группового турнира команда из Санкт-Петербурга заняла третью строчку таблицы и выбыла в Кубок УЕФА.

«Малага». Лига Чемпионов-2012/13, групповой этап. 0:3, 2:2

В 2012 году «Зенит» попал в одну группу с испанским клубом «Малага». Первый матч проходил на выезде и окончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Зенит» был бессилен. Домашняя игра прошла намного интереснее. На 8-й минуте встречи «Севилья» открыла счет, спустя несколько секунд в ворота «Зенита» прилетел еще один гол. Собравшись после перерыва, подопечные Лучано Спаллетти смогли отыграться, Данни и Виктор Файзулин спасли эту игру. В группе «Зенит» снова занял третье место и перешел в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

«Атлетико». Лига Чемпионов-2013/14, групповой этап. 1:3, 1:1

Этот сезон «Зенит» начал с третьего квалификационного раунда, одолев в нем датский «Норшелланн» с итоговым счетом двух встреч 6:0. Следом команда вышла в раунд плей-офф, где провела два матча с португальским клубом «Пасуш де Феррейра», опять же одержав разгромную победу 8:3 по сумме двух игр. А вот в групповом турнире всё было уже не так просто. В двух встречах с мадридским «Атлетико» «Зенит» взял лишь одно очко. Первая игра окончилась победой испанского клуба — 3:1. Сине-бело-голубые смогли ответить лишь голом Халка. Домашний матч завершился вничью — 1:1. Правда, самим игрокам Санкт-Петербурга поразить ворота «Атлетико» вовсе не получилось, но им помог автогол Тоби Алдервейрелда. Тем не менее, «Зенит» вышел в 1/8 финала турнира, оставив позади себя «Порту» и «Аустрию».

«Севилья». Лига Европы УЕФА-2014/15, 1/4 финала. 1:2, 2:2

Оказавшись на привычном третьем месте группового этапа Лиги Чемпионов-2014/15, «Зенит» сразу прошел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2014/15. Одержав победу над нидерландским клубом «ПСВ», «сине-бело-голубые» вышли в 1/8 финала, где спокойно обошли итальянский «Торино». И, наконец, в четвертьфинале встретились со всё той же «любимой» «Севильей». Несмотря на то, что Рязанцев все же смог открыть счет в первом гостевом матче, победа осталась на стороне «Севильи» — 1:2. Ответный матч «Зенит» принимал дома, здесь команды сыграли вничью. Голами отличились Рондон и Халк. Итоговый счет двух встреч — 3:4 в пользу испанцев. «Зенит» же окончил свое выступление в этом году.

«Валенсия». Лига Чемпионов-2015/16, групповой этап. 3:2, 2:0

Победив в чемпионате России-2014/15, «Зенит» сразу вышел в групповой этап Лиги Чемпионов-2015/2016. В первом и пятом туре команде под руководством Андре Виллаша-Боаша предстояло встретиться с «Валенсией». «Валенсия» — не «Севилья», так что обе игры клуб из Санкт-Петербурга выиграл. 16 сентября со счетом 3:2, а 24 ноября и вовсе всухую.

Осенью «сине-бело-голубые» очень уверенно выступили в группе, выиграв пять из шести матчей, однако в 1/8 финала уступили «Бенфике».

«Реал Сосьедад». Лига Европы УЕФА-2017/18, групповой этап. 3:1, 3:1

В групповом раунде Лиги Европы УЕФА-2017/18 «Зенит» провел две игры с испанским «Реал Сосьедадом». Что первую, что вторую игру «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:1. На домашней арене дубль оформил Александр Кокорин, проводивший лучший сезон в карьере. Ещё один мяч забил Эмилиано Ригони . В выездном матче отличились Александр Ерохин, Бранислав Иванович и Леандро Паредес. За время группового турнира «Зенит» показал превосходный результат: из 6 игр — 5 побед и 1 ничья. Команда вышла в 1/16 финала с первого места таблицы.

«Вильярреал». Лига Европы УЕФА-2018/19, 1/8 финала. 1:3, 1:2

Не без труда пройдя «Фенербахче» в 1/16 финала, «Зенит» в 1/8 встретился с «Вильярреалом». Увы, в этот раз борьбы не получилось от слова «совсем». Уже на 33-й минуте матча в Петербурге «подводники» вели 1:0. Сердар Азмун вскоре сравнял счёт, но во втором тайме «Вильярреал» забил дважды и поехал домой с комфортным счётом. В Испании также дать бой не вышло: хозяева забили в середине первого и в начале второго тайма, на что «Зенит» смог ответить лишь голом престижа Бранислава Ивановича уже в добавленное время.

Автор — Дарья Гаврилова