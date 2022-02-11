Нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг взяла золотую медаль в финальном забеге на 1000 метров на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. В 1/4 финала она обновила мировой рекорд.

Победительница в итоговом забеге показала время –1:28.391. Ее лучший сегодняшний результат составил – 1:26.514. Он же равен лучшему достижению на планете.

24-летняя голландка стала двукратной олимпийской чемпионкой на 1000 метров. На ее счету также есть бронза Игр-2018 в эстафете и серебро Пекина на 500 метров.

Второй стала представительница Южной Кореи Чхве Мин Джон, третьей была бельгийка Ханне Десмет.

Россиянки остановились на стадии 1/4 финала на 1000-метровке. Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не смогли квалифицироваться в полуфинал.