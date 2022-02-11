Американский фигурист Брэндон Фрейзер, выступающий в паре с Хэвен Дэнни, прокомментировал скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, сегодня стало известно, что допинг-тест российской фигуристки показал положительный результат на триметазидин.

«Мы не можем сейчас думать обо всём этом. Мы фокусируемся на себе и доверяем системе, которая должна подчиняться правилам, установленным комитетами. Знаю, что могу говорить за всю сборную США – мы знаем, как играть по правилам» — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Также спортсмен добавил, что «ответственные за этот вопрос люди разберутся».

Валиева должна принять участие в индивидуальных соревнованиях в женском одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная — 17 февраля. Если фигуристка будет признана виновной, её результаты могут быть аннулированы, и Россия лишится золота в командном турнире по фигурному катанию.

Автор — Дарья Гаврилова