Медицинская лаборатория, проверявшая анализы российской фигуристки Камилы Валиевой, временно лишалась аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это выяснилось после привлечения внимания к вскрытию пробы спортсменки.

По информации «Спорт-Экспресс», в неприятной истории оказалась Стокгольмская лаборатория в Каролинском университете в Швеции. Известно, что они теряли лицензию на один год.

Они частично приостанавливали деятельность с 1 августа 2018 по 1 августа 2019-го. Причиной становилось несоответствие использования одного из методов изучения проб стандартам ВАДА.

После выявления проблем пробы прошедшие экспертизу направлялись в другие лаборатории.

Ранее ВАДА планировала присоединиться к МОК и подать апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.