Финский лыжник Ийво Нисканен поделился впечатлениями от победы в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом в рамках зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Я в первую очередь переживал из-за формы Большунова, но сегодня мне удалось провести свою собственную гонку. Если вы посмотрите на результаты последних 16-17 разделок классикой на 15 км, то я был на подиуме примерно 14 раз. На моих плечах сегодня ощущалось давление», — сказал Нисканен на пресс-конференции.

Также золотой медалист отметил, что «очень гордится тем, что все-таки смог победить в третий раз подряд на этой дистанции». И в конце заверил: «стартовать в роли фаворита — это всегда непросто».

Российский спортсмен Александр Большунов стал серебряным призером соревнований. Бронза у норвежца Йоханнеса Клэбо.

Автор — Дарья Гаврилова