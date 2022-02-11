Мужская сборная России по кёрлингу одержала крупную победу в четвертом матче группового этапа на Олимпиаде-2022. Национальная команда обыграла датчан с разгромным счетом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1).

Коллектив на Олимпийских Играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Триумф стал второй победой для россиян на этом турнире. Ранее они также обыграли сборную Китая (7:4), при этом проиграли американцам (5:6) и швейцарцам (3:6).

Далее российская команда встретится с Италией (13 февраля), Швецией (14-го), Норвегией (15-го) и Великобританией (16-го). Всего сборные проведут по 12 сессий.

Проведение матча за золотую медаль запланировано в один из последних дней Игр в Пекине, 19 февраля.