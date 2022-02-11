Вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление российских спортсменов в гонке на 15 км классическим ходом на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, лучший результат среди россиян показал Александр Большунов, он завоевал серебряную медаль. Золото у финского лыжника Ийво Нисканена.

«Любая медаль Олимпиады — это очень хороший результат, которому надо радоваться в любом случае. Зная Сашу Большунова, я уверен, что он выходил бороться за первое место и все шансы на золото были, но чего-то не хватило. Возможно, стоило чуть пораньше начать финишное ускорение, не знаю. Что Большунов смог сделать в этой гонке, то он сделал» — цитирует Крянина Legalbet.

Помимо этого, вице-президента порадовал результат Алексея Червоткина. Крянин отметил, что «спортсмен способен бороться за медали, и его итоговое пятое место — тоже очень высокий результат». Приятно удивило и девятое место Ильи Семикова, а вот от Ивана Якимушкина он ожидал явно большего: «Всё-таки 13-е место на его профильной дистанции — это не тот результат, которого мы ждали».

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Автор — Дарья Гаврилова