Российское антидопинговое агентство может начать расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой после появления новых подробностей. Известно, что спровоцировало задержку передачи результатов допинг-пробы спортсменки.

По информации Sport24 со ссылкой на заявление РУСАДА, причиной долгой проверки допинг-пробы стали заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет оспорить снятие дисквалификации со спортсменки на Олимпийских Играх в Пекине вслед за МОК. Также известно, что медицинская лаборатория, проверявшая анализы российской фигуристки, временно лишалась аккредитации ВАДА.

Обе апелляции будут направлены в Спортивный арбитражный суд (CAS). Его выездная панель рассмотрит дело в Китае до 15 февраля. Именно в этот день стартует турнир одиночниц.