Фанаты фигурного катания вывели в топ трендов социальной сети «Твиттер» хэштег #ПозорТутберидзе после случая с допинговым скандалом в штабе Этери Тутберидзе. Сейчас тег присутствует в актуальных трендах России на первом месте.

В сообщениях вспоминаются истории бывших учениц и учеников группы Тутберидзе, а также их скандальных уходов — Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алены Косторной, Александры Трусовой, приостановка карьеры Алины Загитовой, Дарьи Паненковой, Адьяна Питкеева, обсуждаются методы работы штаба и отношение к ученицам.

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России. В её пробе были обнаружены следу триметазидина.