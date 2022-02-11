Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу финского спортсмена Ийво Нисканена в гонке на 15 км классическим ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Напомним, норвежец в этом же старте завоевал бронзовую медаль.

«Как ожидалось, сегодня Нисканен был весьма быстр. Абсолютно заслуженная победа. Ийво уже давно является лыжником номер один на 15-километровке классикой, так что его невозможно было победить», — цитирует «Чемпионат» Клэбо.

Также лыжник отметил, что «Ийво провел впечатляющую гонку, он невероятно много работал ради этой победы, и приятно видеть, что ему воздалось».

Между Нисканеном и Клэбо расположился российский лыжник Александр Большунов, взявший серебряную медаль.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Автор — Дарья Гаврилова