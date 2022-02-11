Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на допинговый скандал российской фигуристки Камилы Валиевой и отметил, что не доверяет РУСАДА.

По мнению бывшего спортсмена, в стране нет системы в спортивной медицине.

«Я еще 20 лет назад сказал: мы обречены на вымирание. Камила – грамотнейшая и честная, и не сохранить такую звезду… Если ей вдруг предложат выступать за другое государство, она правильно сделает, если согласится», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет оспорить снятие дисквалификации со спортсменки на Олимпийских Играх в Пекине вслед за МОК. Обе апелляции будут направлены в Спортивный арбитражный суд (CAS). Его выездная панель рассмотрит дело в Китае до 15 февраля.

Также известно, что медицинская лаборатория, проверявшая анализы российской фигуристки, временно лишалась аккредитации ВАДА.