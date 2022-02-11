Вряд ли кто-то мог представить, что первая неделя Олимпиады в Пекине для России завершится так — официальным объявлением о том, что главная надежда фигурного катания Камила Валиева имеет положительную допинг-пробу, золото командных соревнований, добытое с жертвами и в борьбе, никак не могут вручить — и могут не вручить вообще, а участие в личных соревнованиях получили туманную перспективу.

Сейчас главное — чтобы Камиле была оказана всесторонняя поддержка и защита. Её делом будет заниматься крупная швейцарская фирма, которая уже выигрывала дела российских олимпийцев в CAS, но нужна и поддержка реальная, от тех людей кто рядом. Поскольку без провокаций — в первую очередь, со стороны иностранных журналистов, к сожалению, здесь не обходится.

Британский корреспондент из издания Daily Mail бросил Камиле вслед вопрос: «Употребляла ли ты допинг? Чистая ли ты спортсменка?». Кроме него на такое не решился никто. Был ли этот представитель СМИ экспертом в области фигурного катания? Как пишет автор «Матч ТВ» Влад Жуков — вряд ли, если он спрашивал у коллег имена фигуристок, которые вышли на тренировку.

И это выкрикивание вопроса в спину — не журналистика, это больше напоминает англоязычное понятие «Walk of shame». Что могла сказать 15-летняя девушка в ответ на такой вопрос после уже обнародованного официального заявления о том, что ее допинг-проба полуторамесячной давности положительная? Да ещё и в тот момент, когда она шла мимо толпы журналистов совсем одна, прикрывая лицо капюшоном — Аня Щербакова и Саша Трусова проскользнули микст чуть раньше.

Сложно было бы представить, если бы такого не было — сборная России уже который раз выступает на Олимпиаде без флага и гимна из-за огромного допингового скандала, внимание к спортсменам максимально пристальное и за любую оплошность могут растерзать и не подумать. Но Валиева — это, в первую очередь, 15-летний подросток, этот сезон — первый для неё во взрослых соревнованиях и она тренируется в таком строгом штабе, без плана которого и шагу нельзя ступить. Если бы её сопровождал хотя бы кто-то из её штаба, просто молча, не давая никаких комментариев, справиться с давлением было бы немного легче. Но увы, этого не случилось.

Под этим давлением Камила будет находиться вплоть до самого начала личного турнира одиночниц — до 15 февраля, и будет находиться дальше, если до турнира ее допустят. И как оно скажется на её результате — никому неизвестно. У штаба Тутберидзе, безусловно, есть ещё две фигуристки, на которых можно рассчитывать в женском турнире — но, в первую очередь, сказаться скандал может и на них. А во-вторых, весь тренерский штаб, включая прибежавшего с корабля на бал Даниила Глейхенгауза, еще в понедельник сидел в Kiss and Cry и радовался ее победному выступлению. И никто не сомневался в том, что личное золото тоже заберёт Камила — на нее вешали его даже до выхода на международный юниорский (!) уровень.

В «Твиттере», тем временем, болельщики активно выводят хэштег #ПозорТутберидзе, вспоминая тех спортсменок «Хрустального», рано завершивших карьеры, методы работы штаба, а также резкие высказывания в сторону бывших и нынешних учениц. Случай с Камилой Валиевой будто стал последней каплей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.