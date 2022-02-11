Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 с результатом 4:01.01. Россиянин Александр Третьяков финишировал четвертым по сумме всех попыток.

Серебро завоевал еще один немец Аксель Юнг, он показал время 4:01.67.

После трех попыток Третьяков шел на третьей строчке рейтинга, но в четвертой попытке уступил бронзовую медаль китайцу Янь Вэньганю. Он проиграл хозяину трассу 0,22 секунды по сумме всех заездов.

Россиянин Евгений Рукосуев показал результат – 4:02.40 и занял шестое место на дебютных Играх. Он заменил в олимпийской команде Никиту Трегубова, заразившегося коронавирусом.

Напомним, 36-летний Третьяков – олимпийский чемпион Сочи-2014 и бронзовый призер Пхёнчхана-2018, чемпион мира-2013, многократный медалист этих соревнований.