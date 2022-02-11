Чемпионка Олимпийских Игр-2000, легкоатлетка Ирина Привалова попала под лед после выхода на замерзшую реку в Москве. Известно, что ее вовремя заметили спасатели и смогли оказать ей помощь.

По информации РЕН ТВ, экс-спортсменка отправилась на прогулку и вышла на неустойчивый лед. Инцидент произошел около станции метро «Фили». Сообщается, что Привалову увидели сотрудники местной поисково-спасательной станции и затем эвакуировали ее. К этой локации прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали чемпионку с переохлаждением.

С конца 2020 года Привалова находится в Президиуме Всероссийской федерацией легкой атлетики в качестве его члена и вице-президента. Она также является трехкратным призером Олимпийских Игр.