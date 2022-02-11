Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Предлагаем вашему вниманию полное расписание соревнований Олимпиады-2022 на 12 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Южная Корея

Женская сборная России начала групповой турнир с двух поражений – от США и Швейцарии. Сегодня команда скипа Алины Ковалёвой проведёт третий матч — с Южной Кореей.

В это же время пройдут матчи Швеция – Канада и Япония – Дания.

5:00. Сноуборд, микст. Сноуборд-кросс

Четвертьфинальные заезды в сноуборд-кроссе в состязании смешанных команд стартуют в 5:00, полуфиналы – в 5:30, утешительный финал – в 5:50, а медальная гонка – после завершения предыдущих стартов.

Сборная России в составе Даниила Донских и Кристины Пауль выступит в третьем четвертьфинале с Францией, Канадой и США.

7:10. Хоккей, мужчины. Канада – США

Две североамериканские сборные встретятся друг с другом в рамках группового турнира в квартете A.

7:10. Хоккей, женщины. 1/4 финала, Россия – Швейцария

Женская сборная России поборется за выход в полуфинал со Швейцарией. Россиянки уже играли с соперницами в групповом раунде и выиграли 5:2.

9:05. Кёрлинг, мужчины. Групповой раунд

Мужская сборная России пропустит сегодняшний день. В рамках пятой сессии пройдут матчи Италия – Китай, Канада – Швеция, Дания – Швейцария и США – Норвегия.

10:30. Лыжи, женщины. Эстафета, 4x5 км

В женской эстафете примут участие 18 сборных. Россия получила второй стартовый номер, вслед за Норвегией. Нашу команду представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые две лыжницы пробегут дистанцию классикой, две вторых – свободным стилем.

11:00. Коньки, женщины. Командная гонка преследования, 1/4 финала

В командном пасьюте у женщин выступит сборная России в составе: Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина. Они поборются за место в полуфинале в четвёртом забеге с командой Польши.

11:40. Хоккей, мужчины. Германия – Китай

После утреннего матча Канада – США в группе A встретятся финалисты прошлой Олимпиады сборная Германии и хозяева Игр – Китай.

11:40. Хоккей, женщины, 1/4 финала. Финляндия – Япония

Финляндия и Япония разыграют последнюю путёвку в полуфинал в женском хоккейном турнире.

11:53. Коньки, мужчины. 5000 м

За медали на 5-километровой дистанции попробуют побороться Руслан Мурашов (девятая пара), Артём Арефьев (13-я) и Виктор Муштаков (14-я).

12:00. Биатлон, мужчины. Спринт

Биатлонисты пробегут 10-километровый спринт с двумя огневыми рубежами. Максим Цветков получил девятый стартовый номер, Александр Логинов – десятый, Эдуард Латыпов – 12-й, Даниил Серохвостов – 48-й.

13:00. Прыжки с трамплина, мужчины. Нормальный трамплин

В 13:00 состоятся квалификационные прыжки у мужчин, в 14:00 – первые попытки в финале, в 15:00 – финальные попытки, которые определят медалистов. От России выступят Михаил Назаров (14 номер), Роман Трофимов (21), Данил Садреев (25) и Евгений Климов (26).

14:00. Фигурное катание, танцы на льду. Ритм-танец

На Олимпиаде стартуют состязания в танцах на льду. За медали поборются три российских дуэта: Диана Дэвис/Глеб Смолкин (номер 9), Александра Степанова/Иван Букин (номер 16), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (номер 19).

15:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Япония

После утреннего матча с Южной Кореей россиянки встретятся с Японией. В это же время пройдут матчи Дания – Швейцария, Великобритания – США и Швеция – Китай.

15:20. Скелетон, женщины. Заезды 3-4

В 15:20 у скелетонисток пройдут третьи заезды, в 16:55 – четвёртые. После двух заездов Юлия Канакина идёт 13-й, Алина Тарарыченкова – 15-й, а Елена Никитина – 18-й.

16:10. Хоккей, мужчины. Россия – Чехия и Швейцария – Дания

Сборная России досрочно вышла в 1/4 финала хоккейного турнира благодаря сухим победам над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). В заключительной игре группового раунда россияне встретятся с Чехией. Предыдущие соперники россиян параллельно проведут очный матч.