Завершился розыгрыш медалей Олимпиады-2022 на 11 февраля. В пятницу были разыграны семь комплектов наград в семи видах спорта.

Сборные Германии и Норвегии сохранили лидирующие позиции в медальном зачёте. Немцы добавили золото и серебро в состязаниях скелетонистов и сейчас имеют в активе семь золотых и четыре серебряных награды.

На счету Норвегии 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

На третье место за счёт коньковых дисциплин поднялись Нидерланды (5-4-1).

Сборная России 11 февраля завоевала одну награду: лыжник Александр Большунов взял серебро в 15-километровой «разделке». У России стало 2 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Наша команда поднялась с девятого места в медальном зачёте на восьмое. А по общему числу наград россияне третьи (12). Больше завоевали только норвежцы и австрийцы (по 14).

Завтра, 12 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.